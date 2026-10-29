Pescar bajo presión y vivir entre amenazas: la alerta de la ONU por la Ciénaga Grande

La ONU alertó sobre la violencia y los riesgos para las comunidades de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Foto: ONU

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas -ONU-advirtió sobre el deterioro de la seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde comunidades palafíticas y ribereñas enfrentan presiones de grupos armados no estatales, restricciones a sus actividades económicas y vulneraciones de derechos humanos.

De acuerdo con la entidad, entre enero y abril de 2026 fueron documentados al menos 12 homicidios y dos tentativas de homicidio en zonas aledañas a la cuenca. Además, recibió información sobre un posible caso de tortura y sobre cuerpos en los que habrían sido dejados mensajes intimidatorios.

La oficina también confirmó que este año ocurrió una masacre en la zona, en la que cinco integrantes de una misma familia fueron asesinados y otra persona resultó herida. El organismo condenó estos hechos y pidió a la Fiscalía y a las autoridades judiciales investigar los casos, identificar a los responsables y garantizar que respondan ante la justicia.

Grupos armados estarían afectando la pesca y la movilidad

Según las observaciones de Naciones Unidas, desde 2025 se establecieron grupos armados no estatales en la Ciénaga Grande, cuya presencia estaría generando presiones sobre la población civil. La intensificación del control territorial también estaría afectando la pesca, el turismo y la movilidad de los habitantes.

La entidad advirtió, además, sobre la consolidación de estos grupos en el corredor de la Troncal del Caribe, con incidencia en sectores como Tasajera e Isla del Rosario, donde controlarían economías ilegales.

El panorama incluye disputas por corredores estratégicos, como los caños que conectan con el río Magdalena y el mar, y por el tráfico de armas y estupefacientes. La ONU advierte sobre el riesgo de que los enfrentamientos en la Sierra Nevada se extiendan a la Ciénaga Grande y amenacen a sus comunidades.

ONU pide medidas urgentes para proteger a los pueblos palafíticos

La oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió medidas urgentes para proteger a los habitantes de Buenavista, Nueva Venecia y Bocas de Cataca, en el Magdalena, ante las dificultades de acceso al agua potable, la alimentación y la pesca, así como los riesgos derivados del conflicto armado.

La entidad recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia AT 014-2026 para Sitionuevo, por los riesgos de derechos humanos en el complejo lagunar, e insistió en una respuesta coordinada de las autoridades.

A la crisis de seguridad se suma el deterioro ambiental de la Ciénaga Grande, que ha motivado procesos judiciales por las afectaciones a los pescadores. Entre los antecedentes figuran una sentencia de 2017 y un fallo favorable de marzo de 2025, cuya acción popular está en segunda instancia.

La ONU destacó la importancia de recuperar y conservar este ecosistema, el complejo lagunar costero más grande de Colombia, del que dependen numerosas familias para su sustento a través de la pesca.