Armada recibe tres motores de la Gobernación para reforzar la vigilancia marítima en el Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

La Armada Nacional contará con tres nuevos motores fuera de borda para fortalecer las operaciones de la Estación de Guardacostas de Santa Marta. Los equipos fueron entregados por la Gobernación del Magdalena, que destinó $689 millones a esta dotación.

La inversión busca mejorar la movilidad de las unidades navales y su capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas en las costas, ríos y ciénagas del departamento. También permitirá apoyar la atención de emergencias y las operaciones de búsqueda y rescate.

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La entrega se realizó en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como parte de la articulación entre la administración departamental y la Fuerza Pública.

El teniente de navío Cristian Hernández Espinosa, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, destacó que los nuevos equipos representan un respaldo a las necesidades operativas de la institución para cumplir sus labores de seguridad marítima.

Por su parte, la gobernadora Margarita Guerra señaló que el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública es parte de las acciones de su administración para mejorar la seguridad en el territorio.

Con esta dotación, las autoridades buscan ampliar la capacidad de vigilancia y control en las zonas costeras y ribereñas del Magdalena, aunque el impacto de la inversión dependerá de su incorporación efectiva a las operaciones de los Guardacostas.