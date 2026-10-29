Otro secuestrado fue asesinado en la zona rural de Tibú

Norte de Santander

La violencia arrebata las vidas de las personas que están en cautiverio, no había pasado doce horas luego de conocerse el asesinato de un odontólogo que estaba secuestrado y se conoció la muerte de otro hombre privado de la libertad.

Las autoridades informaron de manera preliminar que en la vereda Mata de Coco, corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú fue asesinada una persona que había sido secuestrada desde hace 16 días.

Se trata de Héctor Julio Mendoza Rodríguez quien fue encontrado con siete impactos de arma de fuego en su cuerpo.

Por ahora, se desconoce quienes son los responsables de estos hechos violentos que enlutan a dos familias, con el delito abominable del secuestro.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen el Ejército de Liberación nacional ELN y las disidencias armadas del Frente 33 de las Farc.