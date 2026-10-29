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29 oct 2026 Actualizado 18:46

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Cúcuta

Ataque con drones cargados de explosivos deja tres heridos en el Catatumbo

El hecho se registra en la vereda Kilómetro 90.

Foto: Referencia.

Foto: Referencia.

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Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Un nuevo ataque con drones cargados de explosivos se registra en la vereda Kilómetro 90, zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

De acuerdo con la comunidad, tres personas resultaron heridas y están siendo evacuadas a centros asistenciales.

Los ataques continúan en este sector, mientras las autoridades atienden la situación y avanzan en las labores correspondientes para evacuar a los lesionados.

Además, a escasos metros del lugar donde se produjo el ataque con drones, las autoridades realizaron la detonación controlada de otros artefactos explosivos.

Este nuevo hecho se registra en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta la región del Catatumbo, donde las comunidades continúan expuestas a acciones violentas de los grupos armados ilegales.

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