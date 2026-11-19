Trasladan a 17 mujeres privadas de la libertad de Ocaña a Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un total de 17 mujeres privadas de la libertad fueron trasladadas este miércoles 18 de noviembre desde el Establecimiento Penitenciario a Mediana Seguridad y Carcelario de Ocaña hacia Cúcuta, en Norte de Santander, en cumplimiento de disposiciones adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La medida está contemplada en la Resolución 007693 del 28 de septiembre de 2026, mediante la cual la Dirección General del INPEC ordenó el traslado de varias personas privadas de la libertad, por razones relacionadas con la seguridad penitenciaria y las condiciones de los establecimientos carcelarios.

Según el documento, la decisión de trasladar a mujeres recluidas en Ocaña obedeció a que este centro penitenciario no cuenta con instalaciones adaptadas para albergar población femenina, debido a que está destinado exclusivamente a hombres.

Por esta razón, se determinó la necesidad de reubicarlas en un establecimiento que disponga de pabellones para mujeres y reúna las condiciones técnicas, logísticas y de tratamiento penitenciario requeridas.

La resolución también señala que, aunque las internas tienen arraigo familiar en municipios como Ocaña, en Norte de Santander; Aguachica y Río de Oro, en Cesar; y Bucaramanga, en Santander, las consideraciones de seguridad prevalecieron para disponer los traslados.

Aunque el acto administrativo fue expedido el 28 de septiembre, fue hasta este miércoles 18 de noviembre cuando se materializó el traslado de las 17 mujeres hacia Cúcuta.

La medida se fundamenta en las disposiciones de la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, que facultan al INPEC para ordenar traslados entre establecimientos penitenciarios, entre otras razones, cuando sean necesarios para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad o de otros internos.