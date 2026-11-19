Preocupación en Villa del Rosario por robos cometidos por grupos de motociclistas a plena luz del día. / Foto: Video redes sociales.

Villa del Rosario

La inseguridad sigue generando preocupación entre los habitantes de Villa del Rosario, en Norte de Santander. En los últimos días, varios videos difundidos a través de redes sociales han evidenciado nuevos hechos de hurto en el casco urbano del municipio, donde grupos de motociclistas estarían interceptando a ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.

Uno de los hechos más recientes fue registrado por un ciudadano, quien grabó como un grupo de motorizados acorraló a dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta, provocaron que cayeran al piso y les hurtaron sus pertenencias.

En este mismo video, uno de los delincuentes amenazó a quien estaba grabando, apuntándole con un arma.

Sin embargo, la preocupación de la comunidad va en aumento teniendo en cuenta que, según los habitantes, no se trata de hechos aislados.

Veeduría ciudadana advierte sobre el aumento de los hurtos en Villa del Rosario

En diálogo con Caracol Radio, Robert Vacca, habitante y veedor de ese municipio, dio a conocer su preocupación por el aumento de estos casos.

Más información Homenaje a Gordita: develan estatua en memoria de canina que murió en atentado terrorista

“Estamos muy preocupados ante esta situación y, además, no es la primera vez. También aconteció en el sector de La Primavera y ha acontecido muchas veces más en el sector de Boconó”.

Pero fue más allá y cuestionó las estrategias institucionales de seguridad, afirmando que los anuncios de seguridad difundidos por parte de las autoridades no han dado resultados.

“Esto demuestra que salir a las entidades administrativas, salir en videos y en redes sociales a decir que se está evolucionando en el tema de la seguridad, la verdad, está quedando simplemente en propaganda administrativa, pero la realidad de los ciudadanos es otra”, expresó.

Además, hizo referencia que estos hurtos en manada, que inicialmente se presentaban en los anillos viales, ahora se están dando en el casco urbano de Villa del Rosario.

Más información Tragedia minera en Sardinata: dos hermanos murieron tras accidente en una mina de la vereda El Cairo

“En Villa del Rosario ha venido evolucionando el tema de la inseguridad. Ya pasamos de hurtos a pie o hurtos en una motocicleta a ver hurtos de personas en manadas”, advirtió el veedor.

Las mujeres son las principales víctimas de hurto

Y aseguró que, para los delincuentes, las mujeres se están convirtiendo en las víctimas más vulnerables.

Más información Su esposa tiene tres meses de embarazo: el drama familiar tras la muerte del soldado Yair Méndez

“Esto está conllevando a que ya usted no puede salir, no puede llevar su motocicleta. Más que todo atacan al género femenino, que es más vulnerable, lastimosamente”, afirmó.

Ante este panorama, la comunidad insiste en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y reacción frente a los hurtos, así como de establecer estrategias que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos.