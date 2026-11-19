Cúcuta

La violencia que también persigue a los habitantes de calle cobró la vida de una nueva víctima, al norte de la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades reportaron en las últimas horas, el ataque violento contra un hombre en la curva Pelelojo en el sector de Cuberos Niño.

Un hombre disparó contra la integridad de una persona de residencia no formal, que se encontraba por la zona desconociéndose los móviles del mismo.

Sobre los autores de este hecho no hay pistas. Se adelantan los actos urgentes para poder establecer las causas de este nuevo hecho.

En menos de 48 horas, dos habitantes de calle, un hombre y una mujer y han sido asesinados en Cúcuta, bajo la modalidad del sicariato.