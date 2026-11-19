La Gobernación de Norte de Santander será sede del encuentro de alcaldes electos /Foto areacúcuta.com - Archivo.

Cúcuta

A través de la Resolución 000198, del 18 de noviembre del 2026, la Gobernación de Norte de Santander estableció medidas especiales y transitorias para la atención al público durante este jueves 19 de noviembre.

De acuerdo con la resolución departamental, los servidores públicos del nivel central cumplirán su jornada laboral de manera presencial, pero el ingreso de ciudadanos y usuarios externos estará restringido temporalmente por razones de seguridad.

La jornada laboral se desarrollará en dos turnos: de 7:30 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Este horario corresponde a la jornada temporal de compensación establecida mediante el Decreto Departamental 001861 del 19 de octubre de 2026.

La disposición también aclara que la hora adicional hace parte de la compensación laboral establecida y, por tanto, no constituye trabajo suplementario ni genera el reconocimiento de horas extras.

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¿Por qué estará restringido el ingreso a la Gobernación de Norte de Santander?

La resolución establece que las restricciones deberán desarrollarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, coordinación y respeto por los derechos fundamentales. Lo anterior, además, como medida de seguridad transitoria, teniendo en cuenta la jornada de marchas que se tiene contempladas para este jueves 19 de noviembre, en el marco del paro nacional convocado por la Centrales Obreras.

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¿Cómo realizar trámites y radicar documentos durante el 19 de noviembre?

A pesar de las restricción de ingreso a la Cúpula Chata, la Gobernación de Norte de Santander indicó que mantendrán habilitados los canales institucionales para garantizar la recepción y trámite de peticiones, solicitudes y documentos.

La ciudadanía podrá utilizar la Ventanilla Única Virtual para realizar sus radicaciones a través del siguiente enlace: https://sistemadegestiondocumentalnds.gov.co/ventanillaunica/directorio_secretarias/

La Secretaría General y las dependencias responsables deberán garantizar el monitoreo de este canal, la asignación de los respectivos números de radicado y la trazabilidad de las solicitudes presentadas por los usuarios.