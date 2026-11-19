Autoridades investigan las causas del ataque armado diagonal a la Alcaldía de Cúcuta donde un hombre fue asesinado / Foto Archivo( Cortesía/Archivo )

Cúcuta

El semáforo con luz roja fue lo que aprovecho el sicario que atentó contra un hombre en pleno centro de la ciudad de Cúcuta, diagonal a la sede de gobierno de esta capital.

El hombre aprovechó esta circunstancia para acabar con la vida de Wilmer Yeison Quintero quien se movilizaba en una motocicleta con una mujer.

La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego, mientras su acompañante pedía apoyo para auxiliarlo y llevarlo a un centro asistencial.

El atacante en motocicleta se dio a huida en medió de la gente que quedó sorprendida, casi estupefacta, frente a lo ocurrido en inmediaciones del parque Santander, en el corazón de la ciudad.

Trascendió que el hombre asesinado había sido capturado hace varios meses por la Policía Nacional y al parecer registraba varias anotaciones judiciales.

En Cúcuta se mantiene el desconcierto por la falta de respuesta de las autoridades a los niveles de inseguridad que se están presentando y donde no se han visto reflejados los compromisos del gobierno nacional para con la región.