MinSalud reportó más de 10.600 problemas con medicamentos y pide fortalecer la farmacovigilancia

La situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es dramática. Siguen sin la entrega de medicamentos.

Colombia registra un promedio de más de 10.600 reportes mensuales de problemas relacionados con medicamentos, según informaron el Ministerio de Salud y Protección Social junto al Invima.

Las autoridades han priorizado la revisión inicial de 30 principios activos para fortalecer la farmacovigilancia y prevenir daños en los pacientes.

Así lo señaló la ministra de Salud, Ana María Vesga, durante el Encuentro Nacional de Farmacovigilancia, espacio en el que resaltó el papel de la vigilancia sanitaria para identificar riesgos, generar conocimiento y respaldar decisiones que contribuyan a proteger la salud de los pacientes.

La Ministra aseguró la farmacovigilancia va más allá de recibir notificaciones, pues su objetivo es analizar la información disponible, identificar posibles señales de riesgo y establecer medidas oportunas para garantizar que los beneficios de los medicamentos continúen superando sus posibles riesgos durante su ciclo de vida.

El Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIMA reiteraron la importancia de fortalecer la capacidad del país para detectar oportunamente posibles problemas de seguridad asociados al uso de medicamentos y vacunas evaluar sus riesgos y adoptar medidas para proteger a la población.

Vigilancia de medicamentos y vacunas

La innovación científica y tecnológica plantea nuevos retos para la farmacovigilancia en Colombia. Entre ellos se encuentran la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, el crecimiento de los medicamentos biológicos y las terapias avanzadas, así como el fortalecimiento de la vigilancia de vacunas y otras intervenciones estratégicas de salud pública.

Uno de los temas centrales fue la vigilancia de las vacunas, especialmente la importancia de contar con mecanismos capaces de identificar, investigar y comunicar los eventos que se presentan después de la vacunación sin atribuir automáticamente una relación casual o directa.

Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación internacional, debido a que los riesgos relacionados con los medicamentos pueden trascender las fronteras nacionales.

Para el Ministerio de Salud, la farmacovigilancia debe contribuir a prevenir daños evitables y respaldar decisiones basadas en información confiable, con la participación coordinada de las autoridades sanitarias, los profesionales, las instituciones y los pacientes.

Vesga, dijo que el valor de este sistema no se mide exclusivamente por la cantidad de reportes recibidos, sino por su capacidad para convertirlos en decisiones que permitan prevenir daños y proteger vidas.

En temas de prevención, la ministra indicó que la instituciones prestadoras de salud, los profesionales sanitarios, las entidades territoriales, la industria y la academia, junto a los pacientes cumplen un panel fundamental en la identificación y notificación oportuna a los posibles riesgos.