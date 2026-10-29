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29 oct 2026 Actualizado 17:22

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Hay desabastecimiento de antirretrovirales pediátricos hace más de un año en Colombia: Infectóloga

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Alexandra Sierra, infectóloga pediatra, coordinadora de comité de VIH pediátrico de ACIN, habló en 6AM W sobre el desabastecimiento de antirretrovirales pediátricos en Colombia.

Noticia en desarrollo.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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