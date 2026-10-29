Hay desabastecimiento de antirretrovirales pediátricos hace más de un año en Colombia: Infectóloga
Hay desabastecimiento de antirretrovirales pediátricos hace más de un año en Colombia: Infectóloga
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Alexandra Sierra, infectóloga pediatra, coordinadora de comité de VIH pediátrico de ACIN, habló en 6AM W sobre el desabastecimiento de antirretrovirales pediátricos en Colombia.
Noticia en desarrollo.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...