Alertan por escasez de medicamentos para prevenir y tratar el VIH en niños: piden medidas urgentes

La falta de medicamentos para prevenir y tratar el VIH en niños encendió las alertas de los especialistas en Colombia. Pues, la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) advirtió que varias presentaciones pediátricas de antirretrovirales están agotadas o tienen existencias limitadas, una situación que afirman, requiere medidas urgentes para evitar que los menores se queden sin tratamientos esenciales.

En ese contexto los comités de Infectología Pediátrica y de VIH Pediátrico de la asociación señalaron que, según el último listado de seguimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), publicado el 23 de octubre con información de septiembre, hay dificultades de disponibilidad para medicamentos como la zidovudina y la lamivudina.

De acuerdo con el reporte citado por la ACIN, no habría unidades disponibles de zidovudina en jarabe en el país hasta diciembre, mientras que las existencias de lamivudina en jarabe se agotarían en octubre. La asociación también alertó sobre la falta de tabletas de lamivudina y de la combinación de lamivudina con zidovudina.

El problema, según los especialistas, es que estos medicamentos dependen de un único fabricante que suspendió su producción. Esto deja al país expuesto a dificultades de suministro y aumenta la urgencia de encontrar alternativas para garantizar la continuidad de la atención.

Qué pasa si hace falta de este tipo de medicamentos

Los antirretrovirales son medicamentos que permiten controlar el VIH y, en determinadas circunstancias, reducir el riesgo de adquirir la infección. En los niños, su disponibilidad es especialmente importante porque pueden necesitarse en momentos en los que no es posible aplazar el tratamiento.

Uno de los principales usos es la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo. Cuando una mujer vive con el virus por difernetes circunstacias, el recién nacido puede necesitar medicamentos preventivos desde las primeras horas de vida para reducir el riesgo de infección.

También son fundamentales en la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual cuando existe riesgo de exposición al VIH. En estos casos, la profilaxis posexposición debe iniciarse lo antes posible y, por regla general, dentro de las primeras 72 horas. La falta de medicamentos adecuados puede dificultar que la atención se preste a tiempo y dealguna forma, salvar una vida.

El tercer escenario es el de los menores que ya viven con VIH y necesitan mantener su tratamiento para controlar el virus. Si no reciben los medicamentos que requieren, pueden enfrentar interrupciones que comprometan el manejo de la infección.

Un problema que viene de años atrás

La ACIN advirtió que las dificultades de suministro no son nuevas. Según su pronunciamiento, el Invima ya había alertado en enero de 2024 sobre problemas de disponibilidad de estos medicamentos, y aunque entonces se registraron soluciones temporales, la situación vuelve a generar preocupación.

Los especialistas atribuyen parte del problema a las características del mercado de medicamentos pediátricos. La demanda de algunas presentaciones es reducida y, cuando un fabricante deja de producirlas, puede resultar difícil conseguir rápidamente otro proveedor.

Como ejemplo, la asociación señaló que en 2025 se vendieron menos de 700 frascos de zidovudina en jarabe en todo el país. Esa baja demanda comercial puede contribuir a que los fabricantes pierdan interés en mantener la producción, aunque el medicamento siga siendo necesario para situaciones clínicas específicas.

Para los especialistas, esta dependencia de pocos proveedores demuestra la necesidad de contar con mecanismos que permitan asegurar reservas suficientes y evitar que la atención de los menores dependa de la disponibilidad de un solo fabricante.

¿Qué alternativas existen y por qué no están disponibles?

La asociación señaló que existen opciones terapéuticas más recientes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas el dolutegravir dispersable y una combinación de tres medicamentos en una sola tableta conocida como pALD, que contiene abacavir, lamivudina y dolutegravir que ayudan para VIH.

Estas alternativas pueden facilitar la administración de los tratamientos, pues algunas se toman una vez al día y no requieren refrigeración. Sin embargo, según la ACIN, todavía enfrentan barreras regulatorias y no están incorporadas plenamente en el sistema de salud colombiano.

La asociación sostiene que ampliar el acceso a estas opciones ayudaría a reducir la dependencia de presentaciones antiguas y de proveedores limitados. Para ello, considera necesario agilizar los trámites regulatorios y garantizar que los medicamentos puedan llegar a los pacientes que los necesitan.

Las medidas urgentes que piden los especialistas

Ante el riesgo de desabastecimiento, la ACIN pidió al Ministerio de Salud y al Invima declarar como medicamentos vitales no disponibles las presentaciones pediátricas agotadas y las alternativas terapéuticas que podrían ayudar a superar la emergencia.

Esta figura permite gestionar, bajo las condiciones y autorizaciones correspondientes, la importación excepcional de medicamentos que no cuentan con registro sanitario en Colombia. La asociación también propuso realizar compras centralizadas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de garantizar una reserva nacional para al menos un año.

Al Ministerio de Salud le solicitó, además, emitir orientaciones transitorias para que los profesionales y las instituciones sepan qué alternativas utilizar mientras se normaliza el suministro. También pidió avanzar en los trámites regulatorios de los nuevos tratamientos, su incorporación al plan de beneficios y la actualización de la guía nacional de atención del VIH.

A las EPS y los gestores farmacéuticos les pidió entregar sin barreras las existencias que todavía estén disponibles, dando prioridad a los recién nacidos expuestos al VIH y a los menores víctimas de violencia sexual. Si no pueden garantizar el suministro, deben informar oportunamente a los prestadores de salud.

La asociación también pidió a hospitales y clínicas revisar sus inventarios y activar rutas de contingencia con apoyo de especialistas en infectología pediátrica. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud les solicitó acompañar y vigilar la respuesta institucional.