Mesas de Diálogo en el IPCC como parte de la rendición de cuentas 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) invitan a artistas, gestores culturales y representantes de las diferentes áreas artísticas a participar en las Mesas de Diálogo del sector artes, cultura y patrimonio, un espacio de participación ciudadana orientado a escuchar las voces del sector, intercambiar experiencias y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión cultural del Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro, que se realiza en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas del periodo de enero a septiembre de 2026, será este jueves 29 de octubre a las 8:00 a.m. en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa.

Busca promover un diálogo abierto con la ciudadanía, recoger ideas, percepciones y propuestas de los participantes, identificar oportunidades de mejora y aportar al ejercicio de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2026.

“Estos espacios son fundamentales para escuchar directamente a quienes construyen la cultura de Cartagena desde sus diferentes expresiones. Queremos propiciar una conversación abierta, en la que artistas y gestores puedan compartir sus ideas y aportar propuestas que nos permitan seguir fortaleciendo la gestión cultural de la ciudad”, señaló Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

La metodología de las mesas temáticas invita a que cada participante asuma un papel activo en la conversación, reconociendo que las experiencias, los conocimientos y las propuestas de quienes hacen parte del ecosistema cultural, son fundamentales para avanzar en una gestión más participativa, transparente y cercana a las necesidades del sector.

Los interesados en asistir pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/x0UtC0UM8F.