Recomendaciones para que los niños disfruten un Halloween seguro, saludable y feliz en Neiva

Neiva

La Alcaldía de Neiva hizo un llamado a padres de familia y cuidadores para garantizar que la celebración de Halloween, este 31 de octubre, transcurra en un ambiente de alegría y tranquilidad. Desde la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social se entregaron cinco recomendaciones orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes durante esta fecha.

La primera medida es mantener el acompañamiento permanente de los menores en calles, parques y centros comerciales, evitando que se desplacen solos. También se recomienda portar una tarjeta de contacto o una pulsera con los datos del niño y del adulto responsable. Asimismo, las familias deben establecer puntos de encuentro para actuar oportunamente en caso de separación.

Según Diana Sánchez, de la administración afirmo que “otra recomendación está relacionada con el consumo de dulces. Los adultos deben revisar que los empaques estén sellados, sin perforaciones y dentro de la fecha de vencimiento, así como controlar la cantidad que consumen los menores para prevenir intoxicaciones y problemas gastrointestinales”.

También es fundamental ofrecerles agua durante los recorridos y garantizar que transiten por los andenes, crucen por los pasos peatonales y permanezcan tomados de la mano de sus acompañantes en lugares concurridos. Finalmente, las autoridades recordaron que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las familias y la comunidad.