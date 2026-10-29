Intento de feminicidio en plena calle genera rechazo en Valledupar

Conmoción en Valledupar por ataque a una mujer en plena calle que quedó grabado en video

Un nuevo caso de violencia contra una mujer se registró en Valledupar, Cesar, luego de que Wanda Galindo Núñez, de 23 años, fuera atacada con arma blanca por su expareja sentimental, Keiver Díaz Montes, de 30 años.

Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles 28 de octubre, en el barrio Santa Rita, frente a la sede Hogar del Niño del colegio Leonidas Acuña, donde la joven se movilizaba en su motocicleta.

De acuerdo con la información conocida, el hombre también se desplazaba en moto, alcanzó a la mujer y la embistió, provocando que cayera al pavimento. Posteriormente, la habría atacado con un cuchillo y le ocasionó cuatro heridas en la mejilla, el cuello, el brazo y el hombro izquierdos.

La comunidad intervino para detener la agresión

La situación generó momentos de angustia entre las personas que transitaban por el sector. Inicialmente, algunos testigos creyeron que se trataba de un atraco; sin embargo, al percatarse de lo ocurrido, varios ciudadanos intervinieron para desarmar al señalado agresor y evitar que continuara atacando a la mujer.

La víctima recibió ayuda mientras llegaban las autoridades y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Valledupar, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

El señalado agresor fue capturado

Minutos después, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron en flagrancia a Keiver Díaz Montes, quien fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información preliminar, el caso sería investigado por los presuntos delitos de tentativa de feminicidio y fraude a resolución judicial, debido a la posible violación de la medida de protección que le impedía acercarse a su expareja. La calificación jurídica y las responsabilidades deberán establecerse dentro del proceso judicial.

La joven había denunciado presuntos episodios de acoso

Tras la agresión, el caso volvió a poner sobre la mesa las denuncias de violencia que enfrentan algunas mujeres después de terminar una relación sentimental.

Se conoció que la joven había experimentado episodios de violencia y manipulación durante la relación y que, después de la ruptura, habría sido víctima de acoso, persecuciones y amenazas contra su familia.

La mujer habría acudido a las autoridades en busca de protección. El ataque ocurrió pese a que, según la información publicada, existía una medida que prohibía a su expareja acercarse a ella.