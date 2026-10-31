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31 oct 2026 Actualizado 15:10

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Barranquilla

Alcalde de Valledupar pide extender horario del aeropuerto Alfonso López Pumarejo: esta es la razón

El alcalde pidió que el horario se extienda hasta las 10:59 p.m.

Aeropuerto de Valledupar reiniciará

Aeropuerto de Valledupar reiniciará (Colprensa)

Aeropuerto de Valledupar reiniciará
Valledupar
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Extender el horario hasta las 10:59 p.m. del aeropuerto Alfonso López Pumarejo es la solicitud del alcalde de Valledupar a la Aerocivil.

La razón es para acompañar el propósito de convertir a la capital del Cesar en una ciudad de eventos.

Así lo indicó el alcalde a través de su cuenta en X, al manifestar que acompañan a la solicitud que ha hecho la aerolínea Avianca ante la entidad.

Lea también: De la Espriella anunció que obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz estarán listas en 15 días

“Hemos adelantado gestiones ante la Aerocivil para que respalde esta petición y nos acompañe en el propósito de hacer de Valledupar una Ciudad de Eventos” indicó.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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