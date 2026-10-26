Asciende a tres los muertos tras accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta: esto se sabe

La alcaldía de Bosconia, en Cesar confirmó que asciende a tres los muertos tras al accidente de tránsito de la agrupación de Kbeto Zuleta en la madrugada de este lunes, 26 de octubre.

Mientras tanto, Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta permanece bajo pronóstico reservado, y le fue amputado una de sus piernas, según indicó el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño.

El vehículo en que se movilizaba la agrupación cayó al caucel del río Ariguaní tras chocar contra la baranda de un puente cuando regresaba desde Sincelejo hacia Valledupar.

Mientras tanto, las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito.