Gobernación del Cauca evaluó los avances de la política pública ‘Cauca Más Joven’

El gobernador Octavio Guzmán destacó la importancia de medir los avances de esta política pública. Crédito: Gobernación del Cauca.

Cauca

El Consejo Departamental de Política Social (CODPOS) adelantó la tercera sesión de 2026 para hacer seguimiento a la Ordenanza 057 de 2018.

Durante la jornada, las instituciones reportaron la vinculación de 22.463 personas a las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior en el departamento.

En el componente productivo, 642 jóvenes accedieron a asistencia técnica en emprendimiento, herramientas digitales y formalización. Además, la administración departamental registró a más de 5.000 beneficiarios en el programa Renta Joven y a 342 participantes en Cauca Emplea Seguro.

En la actividad se destacó la entrega de cuatro unidades productivas en los municipios de Suárez, López de Micay, Piendamó y La Sierra, medida que beneficia a 23 jóvenes. Además, la gestión incluyó 1.156 encuestas y siete mesas subregionales de diálogo territorial.

El gobernador Octavio Guzmán señaló que “esta tercera sesión tiene unos objetivos específicos de la convocatoria que nos permite hacer seguimiento a la política pública ‘Cauca Más Jeven 2018 – 2028’. Estamos a dos años y medio de vencerse esta política y es importante el seguimiento a los planes de acción porque de ahí vamos a identificar qué impacto hemos tenido en las metas del Plan de Desarrollo”.

Guzmán puntualizó que la articulación del Plan Departamental de Desarrollo 2024–2027 orienta recursos hacia la salud mental, prevención del embarazo adolescente e iniciativas ambientales, con el fin de ampliar las oportunidades laborales y formativas en el Cauca.