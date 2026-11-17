El capturado y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente. Crédito: Ejército Nacional.

Cauca

El despliegue del Ejército Nacional en el puente festivo en la vía Panamericana del Cauca dejó un presunto disidente capturado, un hurto evitado y un militar atropellado.

Los hechos se registraron en dos momentos diferentes en los municipios de Cajibío y El Patía, centro y sur del Cauca.

En Cajibío un presunto integrante de la estructura Jaime Martínez fue detenido en flagrancia por uniformados de la Brigada 29. En los hechos se le incautó un revólver calibre 38 y seis cartuchos.

El implicado y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente.

Para la Tercera División del Ejército Nacional “con la captura se contrarresta posibles hurtos contra viajeros y transportadores en la vía Panamericana”.

Este hecho se suma a las acciones la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, que impidió que la carga de un tractocamión accidentado en el sector de El Estrecho, municipio de El Patía, fuera saqueada por algunas personas de la comunidad.

Las Fuerzas Militares rechazaron estos actos y el aprovechamiento de situaciones de emergencia para apropiarse de bienes ajenos.

El Ejército informó que cuando atendían la situación para evitar el hurto uno de los uniformados fue atropellado por un vehículo cuyo conductor, al parecer, es estado de alicoramiento no acató la señal de pare de los soldados.

“El soldado recibió atención médica inicial y actualmente se encuentra bajo valoración especializada por parte del personal de salud”, explicó la Tercera División.

También informaron que, durante el puente festivo lograron afectaciones a organizaciones dedicadas a utilizar la vía Panamericana como corredor del narcotráfico. Las tropas mantienen operaciones sobre la carretera internacional para prevenir hurtos contra viajeros y transportadores.