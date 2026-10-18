Atentado con explosivos averió puente y dejó bloqueado el paso hacia Suárez, Cauca

Una nueva acción violenta afectó la infraestructura vial del norte del Cauca. El puente sobre el río Teta, conocido como puente La Teta, resultó averiado tras la detonación de artefactos explosivos, lo que dejó restringido el paso vehicular entre Santander de Quilichao y Suárez. La explosión no dejó personas heridas.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, el ataque sería atribuido preliminarmente a integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. Según la institución, la afectación compromete la movilidad de más de 200 familias de la zona.

El hecho ocurrió horas después de que tropas de la Brigada 29 recuperaran un vehículo cisterna que había sido hurtado, al parecer, por miembros de esa misma estructura armada. El automotor transportaba más de 11.000 galones de combustible que, según información preliminar de las autoridades, estarían destinados al sostenimiento de economías ilícitas relacionadas con cultivos de coca.

Tras la detonación, soldados del Grupo de Caballería Liviano N.º 8, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantan verificaciones en el sector para descartar nuevas amenazas y acompañar las acciones orientadas a restablecer la movilidad.