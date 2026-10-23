Con cinco nuevas ambulancias se reforzó el transporte asistencial en el sur del Cauca
La inversión del gobierno departamental supera los 1.500 millones de pesos que permiten optimizar la capacidad de respuesta y la atención médica en esta subregión del Cauca.
Cauca
Cinco municipios del Cauca ya cuentan con ambulancia nueva. La Secretaría de Salud Departamental entregó los vehículos de transporte asistencial a las Empresas Sociales del Estado de Santa Rosa, San Sebastián, Almaguer y La Vega, en el sur del departamento, y a la de Inzá, en el oriente.
La inversión fue de 1.611 millones de pesos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, explicó que la apuesta es mejorar la capacidad de respuesta y la atención médica en las zonas rurales.
“Esta es la forma para salvaguardar la vida de los caucanos y para mejorar y optimizar la prestación del servicio de salud en todo el departamento del Cauca”, sostuvo.
Los vehículos, además, tienen un aporte a la economía regional. La administración departamental señaló que “esta iniciativa genera oportunidades para la economía regional, dado que, los vehículos son acondicionados y ensamblados por una empresa caucana”.
Desde 2024, la Gobernación ha entregado 57 ambulancias, que hoy prestan servicio en 19 Empresas Sociales del Estado. Para noviembre se proyectan 14 más.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...