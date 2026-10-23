Con cinco nuevas ambulancias se reforzó el transporte asistencial en el sur del Cauca

Las ambulancias cuentan con todos los implementos requeridos para entrar en operación. Crédito: Gobernación del Cauca.

Cauca

Cinco municipios del Cauca ya cuentan con ambulancia nueva. La Secretaría de Salud Departamental entregó los vehículos de transporte asistencial a las Empresas Sociales del Estado de Santa Rosa, San Sebastián, Almaguer y La Vega, en el sur del departamento, y a la de Inzá, en el oriente.

La inversión fue de 1.611 millones de pesos. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, explicó que la apuesta es mejorar la capacidad de respuesta y la atención médica en las zonas rurales.

“Esta es la forma para salvaguardar la vida de los caucanos y para mejorar y optimizar la prestación del servicio de salud en todo el departamento del Cauca”, sostuvo.

Los vehículos, además, tienen un aporte a la economía regional. La administración departamental señaló que “esta iniciativa genera oportunidades para la economía regional, dado que, los vehículos son acondicionados y ensamblados por una empresa caucana”.

Desde 2024, la Gobernación ha entregado 57 ambulancias, que hoy prestan servicio en 19 Empresas Sociales del Estado. Para noviembre se proyectan 14 más.