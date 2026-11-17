La marihuana, el detenido y el camión quedaron a disposición de la autoridad competente. Crédito: Ejército Nacional.

Popayán - Cauca

En Popayán las autoridades frenaron el envío de más de 52 mil dosis de marihuana que las disidencias de las Farc pretendían enviar hacia Brasil.

Las autoridades destacaron que se trata de un cargamento de 1.041 kilogramos de marihuana que “cubría una ruta de narcotráfico entre el Cauca y Brasil que fue interceptado por tropas del Ejército Nacional y la Policía en zona rural de Popayán”.

Información de inteligencia militar señala que el alcaloide, que pertenecería a la estructura Dagoberto Ramos, “sería llevado inicialmente hasta Puerto Asís, Putumayo, donde sería embarcado en lanchas para cruzar la frontera hacia mercados ilegales de Brasil”.

El Segundo comandante del Batallón contra el narcotráfico Número Dos, mayor Hernán Soto aseveró que “se constató que la droga hallada en el automotor haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado. La operación representa una afectación económica. El Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales continuará con sus brigadas desarrollando operaciones militares que permitan seguir debilitando el narcotráfico en el país”.

También manifestó que la incautación evita la distribución de 52.050 dosis y representa una pérdida de 1.050 millones de pesos para la organización armada.

La sustancia ilícita estaba oculta bajo el piso de un vehículo tipo NPR.

En La operación adelantada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales fue capturado el conductor del automotor que quedó a disposición de la autoridad competente.