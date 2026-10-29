Frustran atentado en el municipio de El Tarra

Norte de Santander

En desarrollo de operaciones militares desplegadas en la subregión del Catatumbo, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, las autoridades frustraron una acción terrorista en el municipio de El Tarra.

Expertos antiexplosivos del equipo, ubicaron y destruyeron de forma controlada una bandera alusiva al ELN, que había sido acondicionada con dispositivos explosivos sobre la vía que comunica la zona rural con el casco urbano del municipio.

Las autoridades militares advirtieron que grupos al margen de la ley, tratan de impedir el avance de las tropas al instalar dispositivos explosivos de alto poder destructivo sobre corredores estratégicos y sectores veredales, que no solo pueden afectar a los integrantes de la Fuerza Pública, sino que también se convierten en un riesgo para la población civil.

Al momento, continúa el despliegue operacional en la zona, que busca contrarrestar el accionar terrorista contra la población civil, así como debilitar las economías ilícitas producto del narcotráfico.