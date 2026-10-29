Cúcuta restringirá las motos por cuatro noches tras desórdenes en la ciudad

Cúcuta.

La circulación de motocicletas en Cúcuta estará restringida durante cuatro noches consecutivas, desde este jueves 29 de octubre hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre, en respuesta a los desórdenes registrados en diferentes puntos de la ciudad.

Así lo anunció el secretario de Tránsito y Movilidad, Alejandro Camacho, en diálogo con Caracol Radio, al explicar que la medida busca prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.

De acuerdo con el funcionario, la restricción se aplicará cada noche entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, es decir, durante las madrugadas del viernes, sábado, domingo y lunes festivo.

Camacho aclaró que, al momento de la entrevista, el decreto que formalizará la medida todavía no había sido expedido, aunque las autoridades ya coordinaban los operativos para garantizar su cumplimiento.

“Todavía no tenemos un decreto, pero estamos a la espera de que se emita debido a la situación que se ha presentado en la ciudad y los desmanes que se presentaron el día de ayer en los diferentes puntos”, explicó el secretario.

Para ejercer los controles, la Secretaría de Tránsito trabaja de manera articulada con las secretarías de Seguridad Ciudadana y Gobierno, el Ejército y la Policía Nacional.

Según Camacho, se establecerán puestos de control en diferentes sectores de Cúcuta para evitar nuevos desórdenes y actuar frente a quienes incumplan las disposiciones.

El funcionario reconoció que la restricción también afecta a los motociclistas que utilizan sus vehículos para trabajar y movilizarse, pero sostuvo que las autoridades deben priorizar la seguridad colectiva ante los hechos registrados.

“Por unos pocos pagan todos. Eso no debería pasar. La ciudadanía cucuteña está por encima de los comportamientos de quienes protagonizan estos desmanes”, expresó Camacho.

Sin embargo, insistió en que las autoridades deben garantizar la integridad física de quienes transitan por las calles de la ciudad.

El secretario también advirtió que las personas que participen en estos hechos se exponen a la inmovilización de sus motocicletas y reiteró el llamado a quienes cumplen las normas de tránsito para que continúen haciéndolo.

Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la seguridad para este sábado 31 de octubre, cuando niños y familias saldrán a las calles de Cúcuta para participar en las actividades de Halloween y la celebración del Día de los Niños.

Frente a este escenario, Camacho aseguró que los operativos se mantendrán de manera permanente y con acompañamiento de la Fuerza Pública, precisamente para evitar que los desórdenes afecten a los menores de edad.

“El llamado también a los motociclistas, respetemos el Día de los Niños, por favor. Son los niños, es un único día para los niños, hay que respetar a nuestros niños, hay que proteger a nuestros niños”, manifestó el funcionario.

El secretario pidió a quienes estarían involucrados en los desórdenes abstenerse de estas conductas y permitir que las familias disfruten de la jornada sin situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

La restricción nocturna se implementará mientras las autoridades buscan contener las alteraciones del orden público en la capital nortesantandereana.