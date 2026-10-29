Fiscalía citó a Deicy Jiménez a declarar por presuntos contratos sexuales en gobierno Petro

Justicia

La Fiscalía General de la Nación citó a Deicy Jiménez, la mujer que destapó el escándalo de los presuntos contratos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que se habrían entregado a varias mujeres como supuesto pago por los aparentes favores sexuales que ofrecían al expresidente de la República, Gustavo Petro.

La diligencia fue programada para el próximo martes 3 de noviembre, a partir de las 2:30 de la tarde.

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Jiménez compareció este jueves ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia en medio de la polémica que ha suscitado en el país los presuntos hechos de corrupción en los denominados ‘sexocontratos’ en el Dapre.

El abogado Andrés Felipe Caballero, apoderado de Jimenez, anunció que entregarán a la Sala un teléfono celular que sería de propiedad de su clienta y que, según la defensa, contendría evidencias para respaldar las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro por un supuesto ofrecimiento de contratos a cambio de favores sexuales.

Al término de la diligencia, Caballero aseguró que en el dispositivo estaría la información que sustenta los señalamientos de Jiménez. La entrega del teléfono buscaría aportar elementos de prueba a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.

El abogado también afirmó que su clienta declaró contra exaltosfuncionarios del gobierno Petro e incluso contra un exsuperintendente. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre la identidad de las personas mencionadas ni sobre los hechos concretos a los que se habría referido durante su declaración.

Entre tanto, fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaron que no descartan llamar a rendir declaración al actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, quien denunció el escándalo de los presuntos contratos sexuales en la entidad.

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La citación se daría en los próximos días y hace parte de la indagación que adelanta la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

El equipo especializado de investigadores y fiscales busca recopilar elementos probatorios para determinar las conductas punibles que se habrían presentado en este caso.

Precisamente, se trata de identificar a los presuntos responsables de los hechos y definir su participación en los supuestos contratos irregulares y en la aparente instrumentación de las mujeres.

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La Fiscalía también busca establecer la línea de tiempo en la que se habrían firmado los más de 40 contratos irregulares en el Dapre.

Por esta razón, serían llamados incluso exdirectores del Dapre.

Los supuestos hechos de corrupción en la contratación, al parecer, se concentraron en gran parte entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano ocupó el cargo de director del Dapre.

Por ahora, no hay fecha para las citaciones de Angie Rodríguez y Laura Sarabia, exdirectoras del Dapre, a quienes la Fiscalía ya confirmó que llamará para conocer sus declaraciones al respecto.