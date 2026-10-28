Corte citó a Deicy Jiménez por caso de presuntos contratos de favores sexuales en gobierno Petro

La Corte Suprema de Justicia citó para el 29 de octubre a declarar como testigo a Deicy Jiménez, en el marco de la denuncia contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro por el escándalo de la presunta instrumentalización de mujeres a cambio de contratos durante el anterior Gobierno.

El caso quedó en manos del magistrado Javier Fonseca Alvarado, quien deberá evaluar los hechos denunciados y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal.

La denuncia

La denuncia está relacionada con las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer que aseguró que se ofrecían contratos y oportunidades laborales a cambio de favores sexuales. Según su testimonio, estas presuntas prácticas también se habrían presentado durante el periodo en el que Petro se desempeñó como congresista.

Jiménez señaló que habría conocido al entonces senador en 2019, a través de una plataforma para adultos. De acuerdo con la información aportada sobre la denuncia, decidió romper el silencio al considerar graves los presuntos hechos de corrupción, manipulación y abuso de poder.

La competencia de la Corte Suprema de Justicia para estudiar los señalamientos contra el expresidente está relacionada con la época en la que habrían ocurrido algunos de los hechos denunciados.

Según la información conocida, parte de las conductas señaladas se remontaría a 2019, cuando Gustavo Petro ocupaba una curul en el Senado de la República. Por esta razón, la Sala Especial de Instrucción deberá establecer si tiene competencia para investigar al exmandatario por esos hechos.

El magistrado Javier Fonseca Alvarado tendrá que examinar el contenido de la denuncia y determinar si los elementos presentados permiten avanzar hacia una investigación formal..