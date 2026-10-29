Cierre definitivo de estación de TransMilenio Calle 57 a partir del 1 de noviembre

A partir del domingo 1 de noviembre de 2026, la estación temporal de TransMilenio Calle 57 dejará de operar de manera definitiva. La medida, coordinada entre la Alcaldía Mayor, la Empresa Metro de Bogotá y TransMilenio, responde a la necesidad de liberar espacio vial para avanzar en la cimentación y el montaje del viaducto de la Línea 1 del Metro sobre la avenida Caracas.

Los usuarios podrán usar la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, ubicada en la av. Caracas entre calles 49 y 53; o la Estación temporal Flores , ubicada en la av. Caracas entre las calles 64 y 67; además, las rutas del SITP entre las calles 53 y 63 y sobre las carreras 13 y 17.

El desmonte de esta estructura metálica de la estación temporal de la Calle 57 está incluida dentro del cronograma de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, especialmente adecuaciones de urbanismo.

Avance de obras del Metro

La salida de operación de la Calle 57 forma parte de las intervenciones masivas del frente de obra de la Caracas. El proyecto general de la Línea 1 ya cuenta con un 83.73% de avance generalizado, con 18 de 24 kilómetros de viaducto construido y con 21 de 30 trenes ya en el país. La obra estará lista para entrar en operación en 2028.