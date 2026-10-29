El 3 de noviembre abren nuevos cupos de ‘Reduce tu Cuota’ en Bogotá: Es para vivienda VIS o VIP

Las familias en Bogotá que están en el proceso de adquirir vivienda nueva de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP) cuentan con un nuevo apoyo económico que permitirá reducir el valor de las cuotas mensuales del crédito hipotecario o leasing habitacional.

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Se trata del programa ‘Reduce tu Cuota’, que hace parte del plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, el cual abrirá nuevas postulaciones a partir del próximo martes 3 de noviembre de 2026. Conozca a continuación cómo participar.

¿Cómo funciona el programa ‘Reduce tu Cuota’ para VIS y VIP en Bogotá?

El programa Reduce Tu Cuota otorga un apoyo financiero de hasta $21.010.860 para 2026, distribuido hasta en 48 cuotas mensuales, que se giran directamente a la entidad financiera para reducir la carga económica de los hogares al momento de pagar por su vivienda.

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Según reseñó la Secretaría del Hábitat de Bogotá, la reapertura de la iniciativa se dará en dos etapas:

A partir del 3 de noviembre de 2026, las entidades que otorgan crédito de vivienda podrán postular nuevos hogares al programa mediante el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV), siempre y cuando el desembolso del crédito hipotecario o el inicio del contrato de leasing habitacional sea a partir del 15 de diciembre de 2026. Desde el 15 de diciembre de 2026, estas mismas entidades estarán habilitadas para realizar nuevas postulaciones y solicitar la asignación del subsidio para hogares ya registrados en el SUAV y con el desembolso de crédito o el contrato de leasing habitacional iniciado a partir del 15 de diciembre de 2026.

Tenga en cuenta que en la primera etapa la Secretaría Distrital del Hábitat verificará que se cumplan los requisitos para participar en el programa. Los hogares verificados quedarán en estado “Registrado” en la plataforma del SUAV.

La entidad aclaró que el registro no implica que el subsidio sea de plano otorgado, dado que se debe cumplir con todos los requisitos establecidos hasta el momento de la asignación. Cabe anotar que las postulaciones y las solicitudes de asignación estarán habilitadas paralelamente hasta agotar los cupos disponibles.

¿Cómo postularse a ‘Reduce tu Cuota’ 2026?

Para postularse a ‘Reduce tu Cuota’ las familias deberán solicitar a su entidad financiera el formulario de postulación cuando tengan el crédito aprobado, el cual, a su vez, deberán diligenciar y entregar a dicha entidad antes del desembolso de su crédito.

Estas entidades serán las encargadas de llevar a cabo la postulación de los hogares utilizando el sistema SUAV.

La Secretaría Distrital del Hábitat se encargará de validar las condiciones del hogar solicitante y, posterior a que la entidad financiera desembolse el crédito, se expedirá la asignación del subsidio, si cumple con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Estos son los requisitos establecidos por Hábitat Bogotá para la participación en ‘Reduce tu Cuota’:

El jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los $7.003.620 para el año 2026.

Tener un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la adquisición de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, diferente a la financiada.

en el territorio nacional, diferente a la financiada. Que ninguno de los integrantes del hogar haya sido o esté en proceso de ser beneficiario de la cobertura a la tasa de interés que otorga el Gobierno Nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que aplicó en la adquisición de otra vivienda. Si tiene subsidios del Gobierno Nacional o de la caja de compensación sin aplicar y que hacen parte del cierre financiero de la misma vivienda a adquirir, se pueden sumar. Si el hogar tiene subsidios del Distrito sin aplicar (Oferta Preferente o Reactiva tu Compra), también puede sumarlos siempre que sean para adquirir la misma vivienda y que el hogar cuente con ingresos de máximo $3.501.810 en 2026.

‘Reduce tu Cuota’: ¿Qué deben hacer los hogares registrados?

Si el hogar ya se encuentra con el estado de “Registrado” en el SUAV, no es necesario potularse nuevamente.

Para continuar con el proceso, debe solicitar ante la entidad financiera que tramita el crédito que se efectúe la solicitud de asignación de subsidio en esta misma plataforma, según las fechas y condiciones antes mencionadas.

Consulte en el siguiente enlace el estado de la postulación: https://suav.habitatbogota.gov.co/public/reducetucuota/consult

Si desea conocer más detalles sobre el programa ‘Reduce tu Cuota’, puede visitar el micrositio del programa: https://habitatbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/acceso-vivienda/reduce-tu-cuota

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