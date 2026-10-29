Gobernación de Cundinamarca anuncia atención de emergencias por lluvias Mosquera, Cucunubá y Soacha

Las fuertes lluvias del miércoles afectaron a varias comunidades de los municipios de Mosquera, Cucunubá y Soacha. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en Villa Cetty, Mosquera, aproximadamente 12 familias resultaron afectadas por una inundación.

“Los organismos de socorro, bajo la coordinación de la Alcaldía, trabajaron para evacuar el agua y hacia las 7:38 p. m. lograron despejar el sector. En Cucunubá, los habitantes se sumaron a Bomberos Voluntarios de Ubaté, la @PoliciaCmarca y la Alcaldía para contener el agua que se desbordó de un canal en La Punta de la Peña. Con recebo y destaponaron el cauce hasta controlar la emergencia. Se afectaron una vía y potreros cercanos, sin personas lesionadas ni viviendas afectadas”, dijo Rey.

Entretanto, en Soacha, las lluvias registradas desde horas de la noche provocaron inundaciones en Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago, al tiempo que afectaron la movilidad en la Autopista Sur, cerca del SENA, y en la glorieta de Gran Plaza.

“Desde nuestra Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) mantenemos comunicación y monitoreo permanente con las autoridades de los tres municipios, mientras que Consejos Municipales de Gestión del Riesgo adelantan visitas para evaluar las afectaciones y, a partir de esa información, determinar si se requiere mayor apoyo o intervención del departamento!, agregó.

Finalmente, el mandatario departamental aseguró que es importante mantener despejados los desagües, evitar acercarse a ríos y quebradas durante los aguaceros y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades.