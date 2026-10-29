¿Cómo fortalecer la cooperación entre la UE y Colombia para combatir las redes de crimen organizado?

Javier Zarzalejos, jefe de delegación y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (LIBE) del Parlamento Europeo pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para entregar detalles de su visita a Colombia.

Zarzalejos se encuentra en el país para sostener reuniones con diferentes organismos, ministerios y organizaciones para analizar la lucha contra el narcotráfico, derechos humanos, entre otros temas de relevancia para la unión europea y colombiana.

Según dijo, están acá con dos objetivos, el primero es “traer un mensaje muy claro: Colombia es un socio estratégico de la Unión Europea y lo quiere seguir siendo. La Unión Europea es el primer inversionista en Colombia, eso es una gran apuesta de futuro, eso es un compromiso con el país”, dijo.

Asimismo, señaló que su segundo objetivo es que, de acuerdo con los nuevos retos que refieren a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada, que ya es un fenómeno transnacional y que se ha convertido en un desafío geopolítico para todos, evaluarán cuál es el estado de esa cooperación y después identificar aquellas áreas en las que esa cooperación puede fortalecerse y debe fortalecerse, teniendo en cuenta cómo va evolucionando la amenaza que representa el narcotráfico y la criminalidad organizada.

¿Cómo se puede fortalecer esa cooperación entre la Unión Europea y Colombia para combatir las redes del crimen organizado?

El jefe de delegación fue enfático en que para fortalecer esta cooperación es muy importante coincidir en un diagnóstico común, debido a que según dijo, la amenaza que representa el crimen organizado, el narcotráfico, está evolucionando, por esto hay que dedicar tiempo, dedicar recursos, el seguimiento y la represión, la neutralización de todos los procedimientos de lavado de los ingresos ilícitos que se producen como consecuencia del tráfico de narcóticos y de otras actividades de crimen organizado.

“Es esencial no solamente fortalecer las capacidades de los estados en la lucha policial y judicial contra estos grupos, sino que también es necesario ahogarles desde el punto de vista financiero y evitar la infiltración en la economía legal de estas actividades”, dijo.

Y agregó: “Tenemos que definir nuevas estrategias de cooperación cuando vemos que el narcotráfico busca nuevas rutas, emplea nuevas técnicas, la propia organización de las grandes redes de narcotráfico está cambiando”.