Capturan a alias ‘El Gatico’ en el norte de Barranquilla: esto se sabe

En la mañana de este jueves, 29 de octubre fue capturado alias ‘El Gatico’, hijo de Enilce López cuando ingresaba a una Clínica en el norte de Barranquilla.

La Clínica en donde fue capturado es la misma donde había sido víctima de un atentado en mayo de 2024.

Caracol Radio conoció que la capturado fue emitida por una Fiscalía especializada de Bogotá, bajo la ley 600 por el homicidio del líder sindical Guillermo Montero Carpio.

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Jorge Luis Alfonso permanecía bajo libertad condicional desde finales del 2025 en el marco del proceso en su contra por el que fue condenado por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, en febrero de 2005.