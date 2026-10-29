“Está evolucionando lentamente”: Poncho Zuleta habla sobre el estado de salud de su hijo Kbeto

El cantante vallenato Poncho Zuleta se refirió al estado de salud de su hijo Kbeto Zuleta, quien permanece hospitalizado en una clínica de Barranquilla tras el accidente que sufrió junto a integrantes de su agrupación el pasado lunes 26 de octubre. El artista agradeció las muestras de solidaridad recibidas y pidió continuar orando por su recuperación.

“Está evolucionando lentamente, paulatinamente, porque no es fácil”, expresó Poncho Zuleta al referirse al parte médico que recibió sobre su hijo. También mencionó las complicaciones pulmonares y la pérdida de una pierna.

Sobre la posibilidad de que Kbeto requiera nuevas intervenciones quirúrgicas, el cantante indicó que el equipo médico continúa evaluando su condición. Asimismo, destacó la atención que recibe en el centro asistencial.

“Por fortuna, está en una clínica extraordinaria, que no queremos moverlo de acá porque sabemos todas las condiciones, un equipo de especialistas extraordinarios que han tenido todo el empeño”, manifestó.

El artista también aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a los integrantes de la agrupación musical de su hijo y a sus familiares, debido a las afectaciones que dejó el accidente. “Aprovecho para enviarles un abrazo de solidaridad a los compañeritos del grupo musical de mi hijo, que también están muchos afectados, otros que murieron, a la familia de los compañeros de mi hijo, un abrazo de solidaridad”, expresó.

Promete donar una iglesia en agradecimiento a los habitantes de Ariguaní

Poncho Zuleta agradeció a los habitantes de Ariguaní por la ayuda que brindaron durante el rescate de su hijo y los demás músicos. Como muestra de gratitud, anunció que donará una iglesia para esta población cuando Kbeto se recupere.

“Gracias a esa población que les prometió una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí”, manifestó el cantante, al recordar el apoyo recibido por los habitantes del lugar.

Finalmente, el artista reiteró su agradecimiento a los medios de comunicación y a las personas que le han expresado su respaldo en medio de este difícil momento. “Solamente les pido, pues, orar por mí. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero esperanza en Dios, que todo lo puede”, concluyó.