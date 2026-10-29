Autoridades espera poner en servicio antes de finalizar el año la Unidad Permanente de Justicia

Neiva

Actualmente, las autoridades municipales trabajan de manera articulada con la Policía Metropolitana de Neiva para poner en servicio las instalaciones. Sin embargo, antes de su apertura deben cumplirse los lineamientos establecidos por la Policía Nacional, que incluyen la entrega de documentos, el desarrollo de procedimientos y el cumplimiento de diferentes etapas para obtener la aprobación del alto mando institucional.

La nueva Unidad Permanente de Justicia, que durante años estuvo en riesgo de convertirse en un elefante blanco, logró avanzar gracias al respaldo del Concejo Municipal y la Administración local. La aprobación de un pasivo exigible permitió garantizar la continuidad de las obras y sacar adelante este proyecto, que ya fue recibido y dotado para su funcionamiento.

Ferney Ducuara, comentó que “la falta de espacios adecuados para trasladar a personas capturadas ha representado dificultades para las autoridades. Por ello, la nueva estación busca fortalecer la presencia policial y contribuir a mejorar la atención de las situaciones relacionadas con el orden público en la capital huilense”. Puntualizo el funcionario.

De acuerdo con lo previsto, se espera que la estación entre en funcionamiento antes de finalizar el año, con el apoyo de la Policía Nacional y, según lo expresado por sus promotores. Mientras avanzan los trámites, el inmueble ha sido utilizado para reuniones y otras actividades, con el propósito de que la comunidad comience a familiarizarse con el lugar que albergará la estación policial.