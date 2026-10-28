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28 oct 2026 Actualizado 21:11

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Capturan a dos presuntos integrantes de las disidencias en zona rural de Garzón

Los señalados estarían vinculados con labores de inteligencia para identificar comerciantes y posibles víctimas de extorsión en tres municipios del Huila.

Los capturados, conocidos con los alias de ‘El Gordo’ y ‘Yoel’, son señalados de presuntamente integrar el frente Iván Díaz. Foto Policía Huila

Los capturados, conocidos con los alias de ‘El Gordo’ y ‘Yoel’, son señalados de presuntamente integrar el frente Iván Díaz. Foto Policía Huila

Los capturados, conocidos con los alias de ‘El Gordo’ y ‘Yoel’, son señalados de presuntamente integrar el frente Iván Díaz. Foto Policía Huila

Valentina Gasca

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Dos presuntos integrantes de la red de apoyo del Bloque Jorge Suárez Briceño fueron capturados en flagrancia durante operativos de la Policía y el Ejército en las veredas El Recreo y Los Sauces, en zona rural de Garzón.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘El Gordo’ y ‘Yoel’, serían presuntos integrantes del frente Iván Díaz, estructura asociada a alias ‘Calarcá’. Las autoridades los pusieron a disposición judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Según las investigaciones preliminares, los capturados cumplirían funciones de inteligencia criminal para identificar comerciantes y posibles víctimas de extorsión en Garzón, Acevedo y Suaza, además de promover actividades de proselitismo criminal.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo revólver, 46 cartuchos y dos teléfonos celulares. Los elementos serán analizados dentro de la investigación para establecer posibles vínculos con otras actividades delictivas en el centro y sur del Huila.

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