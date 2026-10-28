Capturan a dos presuntos integrantes de las disidencias en zona rural de Garzón

Los capturados, conocidos con los alias de ‘El Gordo’ y ‘Yoel’, son señalados de presuntamente integrar el frente Iván Díaz. Foto Policía Huila

Neiva

Dos presuntos integrantes de la red de apoyo del Bloque Jorge Suárez Briceño fueron capturados en flagrancia durante operativos de la Policía y el Ejército en las veredas El Recreo y Los Sauces, en zona rural de Garzón.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘El Gordo’ y ‘Yoel’, serían presuntos integrantes del frente Iván Díaz, estructura asociada a alias ‘Calarcá’. Las autoridades los pusieron a disposición judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

Según las investigaciones preliminares, los capturados cumplirían funciones de inteligencia criminal para identificar comerciantes y posibles víctimas de extorsión en Garzón, Acevedo y Suaza, además de promover actividades de proselitismo criminal.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo revólver, 46 cartuchos y dos teléfonos celulares. Los elementos serán analizados dentro de la investigación para establecer posibles vínculos con otras actividades delictivas en el centro y sur del Huila.