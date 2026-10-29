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29 oct 2026 Actualizado 12:57

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Mejoran vía rural en El Banco, Magdalena para facilitar la movilidad durante las lluvias

Las labores están dirigidas a recuperar los tramos críticos y facilitar los desplazamientos de las comunidades que dependen de este corredor.

Mejoran vía rural en El Banco, Magdalena para facilitar la movilidad durante las lluvias/ Cortesía.

Mejoran vía rural en El Banco, Magdalena para facilitar la movilidad durante las lluvias/ Cortesía.

Mejoran vía rural en El Banco, Magdalena para facilitar la movilidad durante las lluvias/ Cortesía.
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Las condiciones de movilidad entre el corregimiento de Tamalamequito y Algarrobal comienzan a mejorar con las intervenciones que se ejecutan en los puntos más deteriorados de esta vía rural, donde las lluvias dificultaban el tránsito y, en ocasiones, impedían la salida de los habitantes del sector.

Las labores están dirigidas a recuperar los tramos críticos y facilitar los desplazamientos de las comunidades que dependen de este corredor. " Estas intervenciones buscan cambiar las condiciones de movilidad de este sector y contribuir a mejorar la calidad de vida de sus comunidades”, expresó el alcalde de El Banco, Ronald Flórez.

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El desafío será mantener estas condiciones y continuar recuperando los tramos que permanecen afectados, teniendo en cuenta que el estado de las vías rurales incide directamente en la movilidad de los habitantes y en el transporte de productos y mercancías.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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