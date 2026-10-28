Vivienda en Villavicencio: ¿Qué buscan hoy las familias que quieren invertir cerca de Bogotá?

Colombia

En Colombia comprar vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia.

Lo anterior por que más allá de conseguir un lugar donde vivir, cada vez son más las personas que buscan un entorno que responda a un determinado estilo de vida y, también, a unas necesidades.

Aspectos como espacios amplios, tranquilidad, contacto con la naturaleza y cercanía a los servicios del día a día son algunos ejemplos.

Ahora, este cambio en las prioridades está transformando la manera en que se elige dónde vivir, especialmente entre quienes miran más allá de las grandes ciudades.

En ese panorama, Villavicencio se ha consolidado como una alternativa atractiva para quienes buscan vivienda cerca de Bogotá. Conocida como la puerta de entrada a los Llanos Orientales, la ciudad combina crecimiento urbano, clima cálido y una oferta residencial en evolución, factores que hoy pesan cada vez más en la decisión de compra.

¿Cómo están cambiando las necesidades de quienes buscan Vivienda?

El perfil del comprador de vivienda ha evolucionado en los últimos años. Antes, la decisión giraba principalmente en torno al precio y la ubicación; hoy, atributos como la amplitud, la privacidad y el entorno natural ganan protagonismo.

Muchas familias que crecen, parejas cuyos hijos ya son independientes y compradores que buscan mejorar su vivienda actual comparten una misma inquietud: encontrar un hogar que refleje su momento de vida.

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Villavicencio, una alternativa estratégica cerca de Bogotá

Así las cosas, a poco más de dos horas de la capital, Villavicencio se ha convertido en un centro de desarrollo para la región de los Llanos.

El fortalecimiento de sus vías, el crecimiento del comercio y la ampliación de la oferta educativa y de servicios han impulsado el interés de quienes quieren invertir en Villavicencio y vivir fuera de Bogotá sin alejarse de ella.

Esta dinámica también se refleja en la evolución de su oferta residencial, con proyectos de vivienda en Villavicencio pensados para las nuevas necesidades de las familias.

En los últimos años esa oferta se ha diversificado: a la vivienda de interés social, que durante mucho tiempo concentró buena parte del mercado, se han sumado desarrollos con mayores áreas, mejores acabados y zonas comunes orientadas a la calidad de vida.

Esta ampliación abrió opciones para distintos perfiles de compradores, incluidas las familias que buscan dar un salto en su estilo de vida.

¿Qué tener en cuenta al elegir vivienda en Villavicencio?

Antes de tomar una decisión, conviene evaluar algunos aspectos que pueden influir en la experiencia de vivir en el sector a mediano y largo plazo:

Revisar la conectividad y la cercanía a las principales vías de la ciudad.

Analizar el crecimiento urbano y el desarrollo proyectado para la zona.

Identificar la oferta de servicios cercanos, como comercio, centros educativos y salud.

Considerar el entorno y la calidad de las zonas comunes del proyecto.

Investigar la trayectoria y el respaldo de la constructora.

Este análisis permite comparar alternativas con criterios objetivos y no únicamente por el precio de compra.

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¿Quiénes han impulsado la nueva oferta residencial?

Detrás de esa transformación hay constructoras que llevan años operando en la ciudad y conocen de cerca sus dinámicas.

Es el caso de Amarilo una compañía con 33 años de operación, más de 150 proyectos y presencia en 18 ciudades y municipios del país, que trabaja en Villavicencio desde hace más de 13 años.

Su recorrido en la ciudad se ha construido, en buena parte, alrededor de Hacienda Rosablanca, uno de los macroproyectos urbanísticos de referencia en el mercado local.

Esa permanencia le ha permitido ver cómo pasaron a primer plano la amplitud, la privacidad y el entorno natural, y orientar su oferta hacia proyectos con mayores áreas y acabados. De esa lectura del mercado surge su apuesta más reciente en la ciudad.

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La Reserva, un ejemplo de esa transformación

Se trata de La Reserva, un proyecto que se desarrolla dentro de Hacienda Rosablanca. Su nombre alude a la reserva natural que rodea el terreno, un entorno verde que es la principal característica del desarrollo.

El proyecto contempla 176 apartamentos, con áreas que van desde los 88 m² hasta los 199 m² de área construida, y precios de lanzamiento desde $590.000.000. Está orientado a familias que buscan mayor espacio y zonas comunes amplias, sin alejarse del comercio, las vías principales y los servicios de la ciudad.

En La Reserva, la amplitud se siente antes de medirse: apartamentos que respiran y balcones abiertos que llevan la vida familiar más allá de las paredes. Desde ellos, la mirada se pierde en el verde de la reserva que rodea el proyecto y en el horizonte del Llano, ese cielo inmenso que estrena un amanecer cada mañana y despide el día con un atardecer distinto. Son espacios para reunirse sin sentirse apretados, para ver crecer a los hijos con la naturaleza de fondo y para convertir lo cotidiano, un café temprano, una charla al caer la tarde, en la clase de momentos que hacen que valga la pena volver a casa.

Se ubica cerca de la conexión con la vía a Acacías, a pocos minutos de la vía a Bogotá y próximo a centros comerciales y a la Universidad Uniminuto.

Con este tipo de proyectos, Amarilo acompaña la ampliación de la oferta de vivienda en Villavicencio hacia opciones con más espacio, naturaleza y calidad de vida, en línea con lo que hoy buscan muchas familias.