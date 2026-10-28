Restricción de parrillero en Bogotá: ¿De cuántos SMLV es la multa por incumplirla? Hora de inicio

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció las restricciones para los motociclistas durante la celebración de Halloween de 2026. Entre las restricciones se encuentran movilizarse con parrillero durante la noche y la madrugada, o la circulación de motos por 19 corredores viales de Bogotá.

Las medidas comenzará a regir a partir del las noches del 29, 30 y 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre de 2026. De acuerdo con el comunicado publicado por el Distrito, incumplir las restricciones puede generar una multa de aproximadamente $633.000.

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¿A qué horas comienza la restricción de parrillero en Bogotá?

La restricción del desplazamiento de motocicletas con parrillero o acompañante comenzará a las 06:00 P.M. y terminará a las 06:00 A.M. del día siguiente. La medida se aplicará durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre de 2026.

Durante estas franjas horarias, los motociclistas no podrán circular con acompañante por ninguno de los corredores viales ni por las vías de la ciudad. Aunque respetando esta norma, podrán desplazarse los conductores sin ningún inconveniente.

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¿Cuáles son las vías con restricción de movilidad de motos?

Aparte de la prohibición de llevar acompañante, la ciudad tendrá 19 vías en las que se limitará el desplazamiento de las motocicletas. Esta medida tendrá lugar entre las 08:00 P. M. y las 04:00 A. M. de las noches del 29, 30 y 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre de 2026. Los corredores anunciados son:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS o carrera 30.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Avenida Guayacanes.

Calle 13.

Avenida La Esperanza.

Avenida Ciudad de Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Carrera 80.

Por tal motivo el Distrito recomienda planear los viajes con tiempo para estos días y así evitar infracciones e inmovilizaciones.

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¿De cuánto es la multa por incumplir la restricción?

La infracción corresponde a la C.14 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

Artículo 131. MULTAS. C.14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. — Ley 769 de 2002

Con la implementación de la Unidad de Valor Básico (UVB), el valor de esta sanción radica en $633.200 pesos colombianos.

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¿Qué motocicletas están exentas de la restricción?

La restricción estipulada por la Secretaría Distrital de Movilidad(SDM) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia(SDSCJ), contempla las siguientes excepciones para la movilización de motocicletas:

Mensajeros y domiciliarios con identificaciones de empresas.

Integrantes de la Fuerza Pública como Policía, Fiscalía y Ejército.

Integrantes de empresas de seguridad privada.

Personas que movilizan a personas con discapacidad.

Personas con discapacidad.

Integrantes de aseguradoras.

Conductores elegidos.

Caravana presidencial.

Servicio diplomático y consular.

Motos vinculadas las Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) como TransMilenio y concesionarios de rutas TransMiZonales.

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