Hallan a un hombre muerto, atado de pies y manos, en un bar de Ulloa, Valle - Foto de referencia IA

Atado de pies y manos y con signos de una posible muerte por asfixia fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años en un bar de la zona rural de Ulloa, en el nororiente del Valle del Cauca.

El hallazgo se produjo en un establecimiento ubicado a unos 20 minutos del casco urbano del municipio. De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría sido encontrado amarrado de pies y manos.

Entre las primeras hipótesis que analizan las autoridades está la posibilidad de que la víctima haya sido asfixiada con una almohada. Esta versión aún debe ser verificada en el desarrollo de las investigaciones y los procedimientos forenses.

Las primeras indagaciones también buscan establecer qué ocurrió en el establecimiento, donde presuntamente se encontraban cuatro personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre ellas dos mujeres que serían trabajadoras sexuales.

Tras la inspección técnica en el lugar de los hechos, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos para establecer su identidad y determinar las causas exactas de la muerte.

Las autoridades avanzan en las verificaciones para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a los posibles responsables.