Taxistas de Neiva rechazan proyecto que permitiría operar plataformas en carros particulares

Neiva

Los taxistas de Neiva manifestaron su preocupación por el proyecto de ley 430 de 2026, que, según los representantes del gremio, abriría la puerta a la prestación del servicio de transporte mediante plataformas digitales en vehículos particulares. Durante una entrevista con Caracol Radio, John Albeiro Plazas y Andrei Hernández explicaron las razones de su oposición a la iniciativa.

Los voceros señalaron que las movilizaciones se realizan a nivel nacional para solicitar que el proyecto sea retirado y se establezcan condiciones equitativas entre los taxis y los vehículos particulares que trabajan mediante aplicaciones. Según indicaron, los taxistas deben asumir costos como impuestos, tarjeta de operación y otros requisitos para prestar el servicio.

“Lo único que pedimos es que, si las personas que en estos momentos quieren trabajar en carros particulares, vengan, aumenten el parque automotor de taxi y paguen todo lo que nosotros tenemos que pagar”, sostuvo Andrei Hernández, quien insistió en la necesidad de establecer las mismas obligaciones para quienes ofrecen este servicio.

Por su parte, John Albeiro Plazas aseguró que el gremio también avanza en procesos de modernización tecnológica. Según explicó, en Neiva hay una capacidad transportadora de 2.195 taxis, de los cuales aproximadamente 1.700 estarían operando. Además, pidió apoyo de la Alcaldía y la Gobernación para mejorar las condiciones de los vehículos, especialmente en la instalación de aire acondicionado.

Los representantes del gremio anunciaron que continuarán con movilizaciones y planes tortuga para visibilizar sus inconformidades, aunque descartaron los cierres de vías como mecanismo de protesta. También solicitaron a las autoridades locales fortalecer el servicio de taxi y garantizar condiciones que les permitan competir frente a las plataformas digitales.