Asamblea del Huila exaltó al ‘Rayo Mosquera’, el pequeño deportista de tres años

Neiva

Con tan solo tres años, Dominic Samuel Cabrera Mosquera, conocido como el ‘Rayo Mosquera’, fue exaltado por la Asamblea Departamental del Huila por su trayectoria deportiva. La distinción se realizó por iniciativa del diputado Omar Alexis Díaz Cuéllar, quien destacó el talento del pequeño y su aporte al reconocimiento del departamento en escenarios deportivos.

Alexandra Mosquera, madre del niño, manifestó que este homenaje representa el esfuerzo de toda la familia para acompañarlo en su formación y participar en diferentes competencias. “Este reconocimiento significa mucho, porque ha sido con mucho esfuerzo que hemos logrado llevar a Dominic a Perú y a cada competencia”, afirmó.

La familia destacó que este tipo de iniciativas también contribuyen a visibilizar el deporte infantil y el trabajo que hay detrás de cada logro. Durante la visita al recinto, Dominic compartió con los diputados y recorrió los espacios en su bicicleta de impulso, despertando el interés de los asistentes.

El pequeño practica push bike, una disciplina que se desarrolla en bicicletas sin pedales y que es una modalidad previa al BMX. Según explicó su madre, Dominic entrena diariamente y tiene previsto competir este fin de semana en Silvania, Cundinamarca.

Además, la familia espera participar el próximo año en una competencia suramericana en República Dominicana. Alexandra aprovechó la ocasión para invitar a los padres a impulsar el deporte desde la infancia y destacó que esta práctica contribuye al desarrollo de habilidades importantes para los niños.