Concierto de Los Tigres del Norte cambia de fecha en Bogotá

Por medio de un nuevo comunicado, Sencia confirmó que habrá cambios en las presentaciones de diferentes artistas en el Estadio Nemesio Camacho.

“Los Tigres del Norte, cuyo concierto estaba previsto para el sábado 7 de noviembre, se presentarán el sábado 6 de febrero de 2027 en el Estadio Nemesio Camacho. Por su parte, Megaland 2026, inicialmente programado para el 20 de noviembre, se realizará el 19 de noviembre en Vive Claro”, confirmaron en el comunicado.

De acuerdo con la empresa, la decisión se toma luego de un trabajo conjunto entre, los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), donde se definió la programación del Estadio Nemesio Camacho para noviembre, con el propósito de garantizar el desarrollo del calendario del Fútbol Profesional Colombiano y reforzar las medidas de cuidado de la grama.

“Esta reorganización responde a los ajustes acumulados en el calendario deportivo del segundo semestre, que han reducido los tiempos disponibles entre partidos y las actividades de montaje y desmontaje de conciertos.

Durante noviembre, el Estadio Nemesio Camacho acogerá los encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, de acuerdo con la programación que establezcan las autoridades deportivas. En este contexto, Sencia y los promotores de los espectáculos previstos para ese mes han trabajado conjuntamente y concretado alternativas para su realización”, agregaron.

Finalmente, Sencia agradeció a los promotores de ambos espectáculos su disposición para concretar estas alternativas. Cada promotor informará a través de sus canales oficiales los detalles de su evento y las condiciones aplicables a las boletas adquiridas.