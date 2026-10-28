Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 oct 2026 Actualizado 19:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Ofrecen $50 millones por información sobre Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta

El excandidato a la Alcaldía de Santa Marta desapareció tras viajar a Barranquilla para asistir a una reunión.

Ofrecen $50 millones por información sobre Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta. Foto: Facebook Jorge Agudelo

Ofrecen $50 millones por información sobre Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta. Foto: Facebook Jorge Agudelo

Ofrecen $50 millones por información sobre Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta. Foto: Facebook Jorge Agudelo

David Echavez

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofreció el Distrito de Santa Marta por información que permita establecer el paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía por el movimiento Fuerza Ciudadana, reportado como desaparecido tras viajar a Barranquilla.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Santa Marta, quien indicó que se mantiene la coordinación con el Gaula de la Policía y que solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para encontrar al dirigente político.

Por su parte, la senadora Patricia Caicedo solicitó a la Fiscalía activar o fortalecer el Mecanismo de Búsqueda Urgente y pidió a las autoridades de Barranquilla y del Atlántico intensificar las labores para reconstruir los últimos desplazamientos de Agudelo. También solicitó al alcalde Alejandro Char facilitar los recursos tecnológicos y de videovigilancia disponibles para apoyar la investigación.

La desaparición de Agudelo fue reportada por sus familiares, quienes señalaron que había viajado a Barranquilla para asistir a una reunión con un empresario. Según su padre, Jorge Agudelo, el excandidato mantuvo comunicación con su esposa hasta el mediodía del sábado, pero después perdieron contacto con él.

La familia presentó la denuncia ante la Fiscalía y espera que las labores de búsqueda permitan establecer qué ocurrió durante su desplazamiento a la capital del Atlántico.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado