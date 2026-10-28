Ofrecen $50 millones por información sobre Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta

Una recompensa de hasta 50 millones de pesos ofreció el Distrito de Santa Marta por información que permita establecer el paradero de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía por el movimiento Fuerza Ciudadana, reportado como desaparecido tras viajar a Barranquilla.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Santa Marta, quien indicó que se mantiene la coordinación con el Gaula de la Policía y que solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para encontrar al dirigente político.

Por su parte, la senadora Patricia Caicedo solicitó a la Fiscalía activar o fortalecer el Mecanismo de Búsqueda Urgente y pidió a las autoridades de Barranquilla y del Atlántico intensificar las labores para reconstruir los últimos desplazamientos de Agudelo. También solicitó al alcalde Alejandro Char facilitar los recursos tecnológicos y de videovigilancia disponibles para apoyar la investigación.

La desaparición de Agudelo fue reportada por sus familiares, quienes señalaron que había viajado a Barranquilla para asistir a una reunión con un empresario. Según su padre, Jorge Agudelo, el excandidato mantuvo comunicación con su esposa hasta el mediodía del sábado, pero después perdieron contacto con él.

La familia presentó la denuncia ante la Fiscalía y espera que las labores de búsqueda permitan establecer qué ocurrió durante su desplazamiento a la capital del Atlántico.