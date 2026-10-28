Mujer habría sido asesinada por su pareja sentimental en Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó el asesinato de una mujer de 53 años de edad, en el barrio Bella Suiza, ubicado en la Comuna 7 de la capital del Tolima. La víctima fue identificada como Alba Pérez.

Versiones iniciales de las autoridades señalan que un ciudadano se contactó con la institución y manifestó haber escuchado voces de auxilio provenientes de una vivienda de este sector.

Al llegar al lugar e ingresar al inmueble, los policías encontraron a un hombre, que fue identificado como Henry Salgado, con varias lesiones en el cuerpo y sosteniendo un arma cortopunzante. En el mismo sitio hallaron a la mujer inconsciente.

El mayor Andersson Jovanny Arana Berjón, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana (e), explicó que ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial, sin embargo, la mujer ingresó sin signos vitales.

“(…) Se registró un hecho en el que perdió la vida una mujer de 53 años, presuntamente por asfixia mecánica. Como parte de la reacción policial, ambas personas fueron trasladadas a un centro asistencial. La mujer ingresó sin signos vitales, mientras que el hombre quedó recibiendo atención médica y a disposición de las autoridades en calidad de capturado”, señaló el oficial.

Agregó que el detenido registra ocho anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas lesiones personales, amenazas, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, injuria y constreñimiento ilegal.

Los actos urgentes y la inspección técnica del lugar de los hechos quedaron a cargo de funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, quienes adelantan las labores correspondientes para esclarecer el caso.

La Red de Mujeres de Ibagué y el Tolima rechazó tajantemente este hecho, el cual cataloga como un feminicidio.

“(…) Nuestra querida compañera Alba Pérez, de 53 años, que fue asesinada en manos de su esposo. Fue de feminicidio. Lo que más tenemos que luchar entre todas las organizaciones, Alcaldía, Gobernación, Personería, Policía, redes de mujeres y otras organizaciones de mujeres, es tratar de evitar esos feminicidios y que podamos tener a las mujeres con vida, en paz, tranquilas”, señaló Stella Gordillo, secretaria de la red.

Organizaciones sociales en Ibagué piden que se haga justicia.