Defensoría del Pueblo reclama respuesta por doble homicidio y presunto secuestro en Ataco, Tolima

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el asesinato de dos personas, y la desaparición de cinco personas más, en Ataco, con el propósito de exigir una respuesta inmediata de la institucionalidad que permita esclarecer estos hechos.

Es importante recordar que Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años, aparecieron sin vida en zona rural de esta población del sur del departamento del Tolima. En el mismo hecho, habrían sido retenidos otros cinco ciudadanos.

El Ministerio Público reclama acciones inmediatas de las autoridades para establecer los detalles que rodean el doble homicidio, así como para garantizar la vida y libertad de las cinco personas de las cuáles se desconoce su paradero.

“La gravedad de estos hechos exige una respuesta inmediata y articulada de las autoridades para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias y garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil. En particular, el homicidio de la adolescente exige una respuesta reforzada que tenga en cuenta la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su especial protección constitucional”, expresa en el comunicado.

En el mismo recuerda que en Ataco se encuentra activa la Alerta Temprana 016 de 2022 que advierte sobre la disputa territorial entre las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia; al igual que los pronunciamientos por los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en esta localidad.

“A través de nuestro equipo territorial, participamos en el Consejo de Seguridad convocado por las autoridades territoriales los días 25 y 26 de octubre. Asimismo, remitimos una comunicación preventiva en la que solicitamos la adopción inmediata de medidas de protección para la población civil y acciones orientadas a prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos”, agrega.

Advierte que las autoridades tienen la obligación de prevenir actos como privaciones arbitrarias de la libertad, amenazas u otras formas de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de la comunidad. Por ese motivo realizó tres peticiones específicas.

Por un lado, instó a la “Fiscalía General de la Nación a adelantar con prioridad las investigaciones necesarias para esclarecer los homicidios de la adolescente y del adulto, verificar las denuncias relacionadas con el secuestro de cinco personas y determinar las circunstancias de los hechos”.

Igualmente, solicitó acciones urgentes para establecer el paradero de las cinco personas y la adopción de medidas de protección para familiares, testigos y comunidades que puedan estar en situación de riesgo.