Neiva entrega recomendaciones para disfrutar Halloween con seguridad

Neiva

La Secretaría de Salud de Neiva entregó una serie de recomendaciones para que las familias disfruten la celebración de Halloween sin poner en riesgo su bienestar. Las orientaciones están dirigidas especialmente a padres de familia y cuidadores, con el propósito de prevenir intoxicaciones, atragantamientos y accidentes durante las actividades programadas para esta fecha.

La dependencia municipal recomendó revisar los empaques, las fechas de vencimiento y la procedencia de los dulces que reciben los niños durante sus recorridos. También pidió controlar su consumo y tener especial cuidado con los menores de cinco años, quienes no deben recibir golosinas duras o de gran tamaño por el riesgo de asfixia.

Para Lilibeth Galván, secretaria de salud, expreso, que “se aconseja que los menores permanezcan acompañados por un adulto responsable, utilicen los cruces peatonales y transiten por lugares seguros. La vigilancia permanente es fundamental para reducir los riesgos y evitar situaciones que puedan afectar la integridad de los niños”.

Autoridades invitan a celebrar con responsabilidad, no conducir después de consumir bebidas alcohólicas y evitar mezclar diferentes licores. Asimismo, recomendó comprar estas bebidas en establecimientos confiables y verificar que los envases, sellos de seguridad y estampillas estén en buenas condiciones.