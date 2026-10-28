La Jagua celebrará el Festival de Brujas con artesanías, comparsas, gastronomía y obras de teatro

Neiva

El centro poblado de La Jagua se prepara para celebrar la versión número 26 del Festival de Brujas, junto con el Festival de Artesanías, que llega a su undécima edición, y la primera muestra de teatro. Las actividades se desarrollarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, aprovechando el puente festivo.

Los organizadores esperan la llegada de entre 10.000 y 12.000 personas durante las jornadas del festival, una celebración que busca seguir creciendo y ganar reconocimiento incluso a nivel internacional. La programación incluye presentaciones de zanqueros, desfiles de comparsas, un recorrido nocturno y diferentes obras de teatro, con especial atención a la participación de niños y jóvenes.

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Arnulfo Téllez, uno de los organizadores del evento, afirmo que “uno de los aspectos que más llama la atención de esta celebración, son las historias de brujas y las tradiciones ancestrales. Sus habitantes aseguran que en el territorio existe una magia especial, pero la describen como una energía positiva, ligada a las costumbres heredadas de sus antepasados.

La celebración también sirve como antesala a la temporada decembrina, cuando este centro poblado se destaca por la elaboración de pesebres en vivo. Desde ya, sus habitantes trabajan en los preparativos para esta época, con el propósito de hacer realidad el sueño de convertir algún día al centro poblado en un gran pesebre humano.