¡Llega el Congreso de la Bogotaneidad!: Conozca las fechas y los eventos programados

Bogotá

A la Secretaría Distrital de Gobierno llega un nuevo espacio en la Pontificia Universidad Javeriana, el encuentro académico, ciudadano y gubernamental diseñado para reflexionar sobre la ciudad. Se trata de la segunda edición del Congreso de la Bogotaneidad, que se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre de 2026 con la temática “Habitar el espacio público”.

Durante los días, habrá cuatro paneles de ciudad, tres espacios de relatos cruzados de experiencias y seis talleres de cocreación. Esto con el propósito de fortalecer la identidad y generar reflexiones sobre el cuidado de los lugares que se comparten colectivamente y el reconocimiento de la diversidad de la ciudad.

El congreso también tendrá la participación de Chile como uno de sus países invitados, junto con otras voces nacionales e internacionales, que explicarán los retos y las posibilidades que tienen los espacios urbanos.

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¿Cuál será la agenda para estos dos días?

El 28 de octubre se realizará la primera jornada bajo la temática “Un espacio público que se vive, se respeta y se habita”.

En el encuentro habrá dos paneles interculturales. El primero entre voceros del IPES, ONU-Hábitat, LabD Territorios de la Universidad del Rosario y el Laboratorio de Innovación del Gobierno de Chile. Mientras que el segundo, estará centrado en la corresponsabilidad, diseño y ambiente, con la participación de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ProBogotá y la Cooperación Alemana ProMovilidad GIZ.

Cuatro talleres. Dos de ellos presentados por universidades, el primero a cargo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, abordando las brechas entre uso y cuidado del espacio público, y el otro ofrecido por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz acerca de la convivencia ciudadana y bienes comunes.

Otro a cargo de Gabriel Giraldo, sobre la cultura ciudadana y apropiación de infraestructura. Y por supuesto un taller de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, sobre la participación ciudadana y goce efectivo del espacio público.

Del mismo modo, la jornada que será realizada el 29 de octubre, tendrá como enfoque principal la “construcción colectiva, el patrimonio, la ruralidad y la sostenibilidad”.

En este día el congreso contará con dos paneles. El primero elaborado por representantes de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad El Bosque, el PNUD y el Ministerio de Vivienda de Chile, en el que abordarán la siguiente pregunta “¿Cómo construimos un espacio público en común?“.

Y el segundo, sobre el cuidado colectivo, ruralidad y participación ciudadana, en el que participarán el IDPAC, la comunidad de Sumapaz (ASOUAN), la Pontificia Universidad Javeriana, ONU-Hábitat y LIME.

Además de cuatro talleres. Uno de ellos sobre la asociatividad y apuestas colectivas por el territorio, impartido por AsoSandiego. Otro a cargo de la Pontificia Universidad Javeriana, sobre el sentido de pertenencia y la pregunta ¿Qué buena acción necesita Bogotá para sentirse más nuestra?

Además de dos relatos. El primero sobre la disposición de residuos y cuidado ambiental, con la UAESP, Paguro y la iniciativa Más Compost Menos Basura. Y el segundo centrado en el espacio público como archivo vivo y memoria, con el IDPC, Centro Memoria Paz y Reconciliación, la Fundación Trípido y creadores de contenido.

El registro para el evento

La inscripción al congreso se realizará a través de la página oficial de la Secretaría de Bogotá y así conocer a detalle la agenda para los dos días.

El Congreso de la Bogotaneidad se convierte en un encuentro para que la ciudadanía pueda escuchar y encontrar distintas perspectivas que fortalezcan la construcción de una ciudad donde exista el respeto, la confianza y espacio para todas y todos.

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