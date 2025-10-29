Bogotá celebra el Primer Congreso de la Bogotaneidad para fortalecer identidad e inclusión

Colombia

La Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Laboratorio de Innovación GoLab, inauguró el Primer Congreso de la Bogotaneidad, un espacio dedicado a comprender y transformar los comportamientos que moldean la vida en la capital. Con charlas, talleres y una feria de innovación, el evento busca fortalecer la identidad, la inclusión y el sentido de pertenencia, bajo la premisa de que “Bogotá se construye desde las diferencias”, como destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

“Bogotá es enorme, se construye desde diversos acentos. No sé si hay otra ciudad en Colombia donde uno pueda comer lo que quiera. Bogotá es la ciudad donde todas las personas se encuentran”, afirmó Quintero durante la apertura del Congreso, que reunió a expertos, liderazgos sociales, academia y ciudadanía en torno a una reflexión común: cómo fortalecer la identidad bogotana desde la cultura ciudadana y el cambio comportamental.

Reflexionar para transformar comportamientos

El Congreso aborda temas que reflejan los principales retos de convivencia en la ciudad, como el acoso callejero, la discriminación, la gestión de residuos y el transporte sostenible.

“Nos falta mucho por construir. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Este espacio nos permite reflexionar sobre qué comportamientos hemos normalizado sin darnos cuenta de que no están bien”, señaló Lina Lozada, subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos.

Según la Encuesta Multipropósito del DANE (2021):

El 64 % de las mujeres se sienten más acosadas en la calle.

El 56 % lo percibe en el transporte público.

El 21 % de las personas manifiestan haber sufrido discriminación o acoso por su orientación sexual o identidad de género.

Estos datos reflejan la necesidad de repensar la convivencia urbana y promover la empatía como base del cambio social en Bogotá.

Identidad, inclusión y comportamiento: los pilares de la Bogotaneidad

El secretario Gustavo Quintero explicó que la Bogotaneidad se centra en tres ejes fundamentales:

Identidad Inclusión Cambio comportamental

“No se puede cambiar el comportamiento a la fuerza; se necesita pedagogía. Pasa, por ejemplo, con los vendedores informales y el uso del espacio público”, señaló.

Para el funcionario, el gran reto es construir una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y la administración.

“Bogotá nos pertenece; no es una responsabilidad exclusiva de la Administración Distrital”, agregó.

Durante el evento, el secretario destacó la iniciativa 1000 en 1 Día, impulsada por el Laboratorio GoLab, que lleva dos años activando la ciudad con más de 2.600 acciones entre 2024 y 2025. Estas actividades han contado con la participación de 130 aliados públicos, privados y sociales, y han alcanzado a más de 78.000 personas, especialmente en el centro y suroccidente de Bogotá.

Bogotaneidad es transformación

“El Congreso de la Bogotaneidad es para pensar, proponer y crear; para que la gente sepa que las cosas se pueden hacer de forma diferente y en equipo, de una manera más diversa e incluyente”, concluyó Gustavo Quintero.

El espíritu del encuentro resume su mensaje principal: ser bogotano o bogotana no es solo nacer en la ciudad, sino habitarla, transformarla y amarla cada día.