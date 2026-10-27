Huila registra más de 4.600 hectáreas afectadas por incendios forestales en 2026

Durante la segunda temporada de menos lluvias se han registrado 248 incendios en el Huila. Foto Relacionada

Neiva

El departamento del Huila acumula 264 incendios de cobertura vegetal en lo corrido de 2026, con una afectación aproximada de 4.613,66 hectáreas en 29 municipios, según el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, actualizado este 27 de octubre.

De acuerdo con el consolidado, durante la segunda temporada de menos lluvias se han registrado 248 eventos que han afectado 4.432,41 hectáreas en 28 municipios. En la primera temporada se reportaron 16 incendios, con 181,25 hectáreas afectadas en 10 localidades. Actualmente, el departamento registra un incendio forestal activo y dos controlados.

Entre los municipios con mayor número de emergencias figuran Neiva, con 38 incendios; Aipe, con 29; Palermo, con 24; Campoalegre, con 23; y Teruel, con 18. También aparecen Rivera, con 15 eventos, y Garzón, con 14, de acuerdo con las cifras del reporte de emergencias departamental.

Frente a las condiciones de amenaza, el boletín del IDEAM del 27 de octubre ubica en alerta roja a Agrado, Baraya, Gigante, Neiva, Paicol, El Pital y Villavieja. En alerta naranja están Campoalegre, Garzón y Tesalia, mientras que Algeciras, Colombia, La Plata, Palermo, Rivera, Yaguará e Íquira permanecen en alerta amarilla por amenaza de incendios de cobertura vegetal.

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