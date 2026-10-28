Alerta temprana por inminencia de “guerra” entre ELN y disidencias Farc en Dagua, Valle del Cauca

La disputa territorial entre el ELN y la disidencia FARC, frente a Jaime Martínez, mantiene en riesgo a más de 60 mil habitantes de la zona rural de Dagua, Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2026 ante la posibilidad de enfrentamientos, homicidios selectivos, confinamientos y desplazamientos forzados.

La alerta abarca 17 de los 27 corregimientos del municipio. Según la entidad, la incursión del frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del ELN, sobre la antigua vía al mar, desde junio de 2026, ha generado una disputa por el control territorial con el frente Jaime Martínez, que mantiene presencia en otros 13 corregimientos.

Los corregimientos El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada están entre los sectores afectados por la disputa. A su vez, el frente Jaime Martínez ha consolidado su presencia en Juntas, Cisneros, Loboguerrero, Zabaletas, El Naranjo, Zelandia, Los Cristales, Providencia, Los Alpes, Santa María, El Limonar, El Palmar y Jiguales.

La Defensoría advirtió que entre junio y julio de este año se registraron al menos cinco homicidios asociados a señalamientos de colaboración con grupos armados. Entre los hechos reportados están el asesinato de un comerciante en el sector El Placer y el hallazgo del cuerpo de un adolescente sin identificar en El Engaño.

También se han instalado retenes ilegales sobre la carretera Simón Bolívar, con restricciones a la movilidad y confinamientos en sectores como El Placer, El Engaño, La Elsa, La Cascada, El Danubio, Alto La Mona y El Cauchal. La entidad reportó, además, desplazamientos forzados individuales no declarados.

El riesgo incluye a 10.605 integrantes de comunidades étnicas pertenecientes a 14 consejos comunitarios afrodescendientes, cuatro cabildos indígenas Nasa y el resguardo indígena Nasa Yu’zxicxkwe.

Las niñas, los niños y los adolescentes enfrentan un riesgo elevado de reclutamiento forzado y utilización por parte de grupos armados. La Defensoría señaló que se han presentado amenazas en corregimientos como El Palmar, una situación que también estaría provocando deserción escolar.

La alerta incluye a 13 firmantes del Acuerdo Final de Paz, entre ellos tres mujeres, y sus familias, quienes estarían siendo perseguidos y desplazados por el frente Jaime Martínez. Esta situación los ha obligado a abandonar proyectos productivos asociativos relacionados con la pesca, la apicultura y la ganadería.

Los liderazgos sociales y étnicos también están expuestos a amenazas y persecuciones. Según la entidad, habitantes de la zona han sido obligados a asistir a reuniones en las que los grupos armados imponen normas que afectan la autonomía de las comunidades y sus formas de organización.

Dagua es un corredor de movilidad entre Cali y Buenaventura, además de conectar con Jamundí y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esta ubicación estratégica es aprovechada por los grupos armados para movilizar personal, abastecerse y desarrollar economías ilegales.

La Defensoría relacionó el escenario de riesgo con actividades de narcotráfico y minería ilegal de oro con maquinaria amarilla en las cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá. También alertó sobre el incremento de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explotar, así como sobre el posible uso de drones cargados con granadas.

Ante este panorama, la entidad formuló 13 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, el ICBF, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Dagua.